La Corée du Nord menace d’abattre des avions de reconnaissance américains

Photo : KBS News

Pyongyang a critiqué les Etats-Unis pour avoir fait voler, à plusieurs reprises, des avions de reconnaissance stratégique dans son espace aérien au-dessus de la mer de l’Est. C’est le porte-parole du ministère de la Défense qui a tenu ces propos aujourd’hui auprès de l'agence de presse nord-coréenne KCNA, en indiquant que l’espionnage américain sur la péninsule coréenne avait atteint un niveau sans précédent.La Corée du Nord a affirmé que ces activités finiraient par avoir des conséquences, et que rien ne garantissait que les aéronefs américains ne soient pas détruits. Elle a averti Washington qu’il s’approchait du point de non-retour, en mentionnant l'abattage d'un avion de reconnaissance et d'un hélicoptère militaire stationnés en Corée du Sud, respectivement en 1969 et en 1994.A Séoul, l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a réfuté de suite la déclaration du régime de Kim Jong-un, expliquant que le vol des appareils américains autour de la péninsule constitue une activité de surveillance ordinaire. Il a alors exhorté le pays communiste à arrêter immédiatement de créer des tensions avec de fausses allégations.Le royaume ermite a également indiqué que le plan des USA de déployer son sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) au sud du 38e parallèle laissait entendre la possibilité d’un conflit atomique, et qu’en cas de crise, la responsabilité incomberait entièrement aux Etats-Unis.