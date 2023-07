Football : Lee Kang-in signe 5 ans au Paris Saint-Germain

Photo : YONHAP News

Il ne manquait plus que l’officialisation. Le sud-Coréen Lee Kang-in a rejoint le Paris Saint-Germain pour les cinq prochaines années, en provenance du RCD Mallorca. Le montant du transfert est estimé à 22 millions d’euros, hors bonus. Le milieu de terrain international portera le numéro 19, le même que dans son dernier club.Agé de 22 ans, Lee arrive dans la capitale française avec un beau bagage emmagasiné en Espagne : 135 matches disputés avec Valence et Majorque avec dix buts au compteur, toutes compétitions confondues.Le natif d’Incheon s’apprête à démarrer un nouveau chapitre dans sa carrière, dans une grande écurie. Le premier sud-Coréen à évoluer au PSG a indiqué qu’il connaissait son nouveau club depuis qu’il est jeune et que ce dernier était l’un des meilleurs au monde, avec probablement les plus grands joueurs au monde. Il souhaite également aider l’équipe à gagner chaque match et remporter tous les trophées possibles.Lee est attendu aujourd’hui pour la reprise de l’entraînement. Il rencontrera ses nouveaux coéquipiers et le nouvel entraîneur, l’Espagnol Luis Enrique.