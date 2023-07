NCG : la 1re réunion se déroulera le 18 juillet à Séoul

Photo : YONHAP News

Le groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain tiendra sa première réunion le 18 juillet à Séoul. Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, les deux pays s’entretiendront sur le partage d’informations, le système de concertation, ainsi que la planification et la mise en œuvre des moyens pour renforcer la dissuasion élargie contre le programme nucléaire de Pyongyang.La fondation de cet organe fait suite à la déclaration de Washington, adoptée à l'issue du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden en avril dernier. Un responsable de la présidence sud-coréenne a affirmé qu’il était symbolique que le premier rassemblement soit organisé en Corée du Sud, foyer de la menace nord-coréenne.Le groupe était censé avoir à sa tête de hauts responsables de rang de vice-ministre adjoint de la Défense, mais la première réunion sera confiée au Conseil de sécurité nationale (NSC) des deux nations. Elle sera alors présidée conjointement par Kim Tae-hyo, le conseiller adjoint à la sécurité nationale du Bureau présidentiel de Yongsan, Kurt Campbell, le coordinateur pour les affaires indopacifiques, ainsi que par Cara Abercrombie, la coordinatrice de la politique de défense et de la maîtrise des armements au NSC de la Maison blanche.Les réunions du NCG auront lieu tous les trimestres, et le résultat sera immédiatement rapporté aux présidents des deux alliés. Cette année, le groupe se rassemblera deux ou trois fois. Séoul s’attend à ce que ce rassemblement régulier permette de combiner la puissance américaine et sud-coréenne pour créer une force de dissuasion élargie importante.