Météo : les nuages de pluies sont partis, chaleur et humidité au programme

Photo : KBS News

Les averses du week-end se sont calmées, pour la grande majorité, ce lundi. Les nuages de pluies se sont dirigés vers l’est laissant ainsi le territoire sud-coréen au sec. La chaleur a repris ses droits, accompagnée d’une humidité palpable.Le ciel a été illuminé même si toujours couvert. Il s’est cependant progressivement levé au fil de la journée. Concernant les températures, elles ont refranchi la barre des 30°C pour de nombreuses villes.Gwangju a atteint 30°C, Andong 31°C, Gangneung 32°C et Daegu 33°C. Les autres villes n’étaient pas si loin. Séoul et Daejeon ont enregistré 29°C tandis que Busan et l’île méridionale de Jeju ont plafonné à 28°C.Les précipitations devraient faire leur retour demain, affectant l’ensemble du pays.