KDI : l’économie sud-coréenne prête à rebondir

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne a touché le fond, mais elle reprendra son souffle avec l’amélioration partielle de l’industrie manufacturière. C’est ce qu’a analysé l'Institut de développement de Corée (KDI) dans son rapport mensuel sur les tendances économiques, publié hier.Selon l’édition de juillet, l’organisme a misé sur la possible reprise économique notamment grâce aux semi-conducteurs. La baisse de leur production a ralenti pour enregistrer 16,7 % en mai, contre 26,9 % en mars. Leurs exportations qui ont chuté de 41 % en avril ont affiché un recul de 28 % en juin.Dans l’ensemble des domaines, les ventes à l’étranger ont régressé de seulement 6 % en juin contre 15,2 % en mai, et la balance commerciale a présenté de nouveau un excédent avec 1,13 milliard de dollars. Le secteur des services a poursuivi une hausse modérée et son taux d’emploi reste aussi stable.Toujours d’après le KDI, l'indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) continue à monter, et l’inflation des prix à la consommation a dégringolé. En ce qui concerne le marché financier, les prêts bancaires aux ménages et le taux de retard de paiement ont augmenté, mais le marché monétaire et celui obligataire se montrent immuables.L’institut a expliqué pourtant que des incertitudes planaient toujours à cause du potentiel délai du redressement économique de la Chine alors que les principaux pays poursuivent leur resserrement monétaire.