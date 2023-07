Photo : YONHAP News

La première séance de la semaine a été mouvementée pour la Bourse de Séoul. Ses deux indices ont fait les montagnes russes toute la journée, pour finalement la clôturer en baisse. Le Kospi, celui de référence, cède 0,24 % et termine ce lundi à 2 520,70 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, chute de 0,80 % et finit à 860,35 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen continue de s'affaiblir face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 431,01 wons (+8,93 wons) et le dollar américain 1 306,50 wons (+1 won).