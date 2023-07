Hallyu : 37 000 milliards de wons de retombées économiques ces 5 dernières années

Photo : KBS News

Ces cinq dernières années, les exportations ont augmenté en raison de l'essor de la hallyu, la vague populaire coréenne, entraînant une augmentation de la production de 37 000 milliards de wons, l’équivalent de 25,8 milliards d’euros. C’est ce qu’estime l'Institut coréen de recherche économique (Keri) dans un rapport publié aujourd’hui.Plus précisément, 30 500 milliards de wons, ou 21,3 milliards d’euros, dans les biens de consommation, et 6 500 milliards de wons, soit 4,5 milliards d’euros, dans les contenus culturels. La valeur ajoutée ainsi créée s’est élevée à 13 200 milliards de wons, à savoir 9,2 milliards d’euros.Avec les exportations de produits et contenus « made in Korea », 160 000 personnes ont intégré le marché du travail. Cela représente 19,6 % de l’ensemble des nouveaux employés en Corée du Sud l’année dernière.Selon Choo Kwang-ho, responsable politique économique du Keri, il faut encourager les entreprises à accroître activement leurs investissements dans les contenus culturels sud-coréens en élargissant les soutiens financiers et les infrastructures dédiés à cette industrie.