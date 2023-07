Washington exhorte Pyongyang à ne pas entraîner une escalade des tensions

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont appelé lundi la Corée du Nord à s'abstenir d’envenimer les tensions. Quelques heures plus tôt, elle avait menacé d’abattre des avions de reconnaissance américains qui violaient l'espace aérien au-dessus de sa zone économique exclusive (ZEE).Interrogée sur la position de Washington concernant les propos tenus par Pyongyang, la porte-parole adjointe du département américain de la Défense, Sabrina Singh, a affirmé que les forces militaires américaines déployaient leurs avions et menaient leurs actions dans toutes les régions autorisées par la loi internationale, et ce de manière responsable.Le même jour, le porte-parole du département d'Etat américain a lui aussi estimé que les accusations faites par le pays communiste étaient de nature à accroître les tensions, avant d'appeler ce dernier à la retenue. Il a souligné que les USA restaient ouverts au dialogue avec lui mais que ce dernier persistait à le rejeter.Matthew Miller a également indiqué que le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avait discuté, lors de son récent voyage à Pékin, avec la Chine du rôle que celle-ci pourrait jouer pour résoudre la question nord-coréenne. Avant d'ajouter que le gouvernement chinois pourrait, s'il le souhaitait, aider à convaincre Pyongyang de prendre des mesures pour apaiser la situation.Par ailleurs, le chef de la diplomatie américaine devrait prendre part à la réunion des ministres des Affaires étrangères du Forum régional de l'Asean pour la sécurité, qui s'ouvre ce vendredi en Indonésie, et profiter de l'occasion pour souligner la volonté de Washington de faire face aux menaces balistiques et nucléaires nord-coréennes et de réaliser une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.