Séoul livre 2 chasseurs légers FA-50 à Varsovie

Photo : KBS News

Il aura fallu seulement un mois après leur sortie d’usine pour arriver en Pologne. Il s’agit de la plus courte durée jamais enregistrée. Deux premiers chasseurs légers sud-coréens FA-50 viennent d’y être livrés dans le cadre d’un contrat passé en septembre dernier entre Séoul et Varsovie. Un accord en vertu duquel l’Etat d’Europe centrale en a commandé un total de 48.Les deux FA-50 ont été transportés à bord d’un avion-cargo battant pavillon du pays du Matin clair, leurs fuselages, leurs ailes et leurs moteurs étant alors démontés, pour être assemblés de nouveau sur place. L’appareil a fait un détour en survolant les Etats-Unis au lieu d'emprunter la route conventionnelle près de la Russie, en raison bien évidemment de la guerre en Ukraine.La Pologne doit désormais procéder à son propre examen des chasseurs, avant d’effectuer, si tout va bien, leur vol d’acceptation. Son gouvernement envisage de les exhiber lors d’un événement marquant la journée des forces armées, le 15 août.Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Mariusz Błaszczak, a annoncé le 7 juin que l’acquisition des avions militaires « made in Korea » s’inscrivait dans le cadre du projet visant à renforcer les forces de défense nationale de son pays. Avant d’ajouter que c’est un moyen de se protéger face aux menaces extérieures de façon efficace.Séoul et Varsovie ont également signé un autre important contrat d’armement portant sur des chars K2, des obusiers K9 et des lance-roquettes multiples Chunmoo, le tout pour une valeur de 17 000 milliards de wons, un peu moins de 12 milliards d’euros. La Corée du Sud s’attend à de nouveaux contrats similaires à l’occasion de la visite d’Etat de son président en Pologne cette semaine.