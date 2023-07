Pyongyang répète ses menaces contre les avions de reconnaissance américains

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réitéré ses menaces visant les avions de reconnaissance militaire des Etats-Unis. Dans un communiqué rapporté mardi par la KCNA, Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a promis d’entreprendre des actions armées si les aéronefs espions américains pénétraient de nouveau dans son espace aérien. La veille, le régime communiste avait accusé les USA d'avoir violé son espace aérien en faisant voler des avions de reconnaissance stratégique dans sa zone économique exclusive (ZEE).La numéro deux de facto du pays communiste a rappelé avoir déjà annoncé des ripostes militaires face à l'intrusion illégale des avions espions américains. Elle a, cette fois-ci, donné plus de détails en indiquant que, le 10 juillet entre 05h15 et 13h10, ces aéronefs avaient survolé la zone au-dessus des eaux à 435 km à l'est de Tongchon de la province de Gangwon et à 276 km de la côte sud-est d'Uljin de la province de Gyeongsang du Nord, et s'étaient ainsi introduits à huit reprises dans l'espace aérien nord-coréen afin de mener des opérations d'espionnage. Elle a ensuite averti que les forces américaines feraient l'expérience d'un « vol très périlleux » en cas de nouvelle violation.Kim Yo-jong n'a pas manqué de s'en prendre également à la Corée du Sud. Elle l'a accusée de défendre les USA en prétendant qu'il s'agissait de manœuvres aériennes sud-coréano-américaines ordinaires. Avant de surenchérir en appelant les autorités militaires de son voisin à se taire et à ne pas se mêler des affaires entre les Etats-Unis et son pays.