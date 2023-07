Séoul livre à Kyiv du matériel militaire supplémentaire

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a fait voler son avion de transport militaire KC-330 Cygnus afin de fournir à l’Ukraine du matériel militaire supplémentaire.Le ministère de la Défense a affirmé hier que l’armée du pays du Matin clair continuait d’accorder à Kyiv une aide humanitaire et du matériel militaire pour protéger la liberté de l’Etat envahi par la Russie. Avant d’ajouter avoir décidé de lui livrer des fournitures non létales supplémentaires, comme des détecteurs de mines portables et des vêtements de protection.Le KC-330 est un appareil de transport de ravitaillement en vol. Il a déjà été mobilisé pour évacuer des ressortissants sud-coréens du Soudan en avril et pour envoyer une assistance humanitaire à la Turquie touchée par de violents séismes en début d'année.