Fukushima : des députés et des pêcheurs sud-coréens manifestent à Tokyo

Photo : YONHAP News

Huit députés du Minjoo, la principale force de l’opposition, et deux autres élus indépendants ont manifesté hier devant la résidence officielle du Premier ministre nippon à Tokyo contre le projet du Japon de rejeter les eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima. Des associations civiques locales et des pêcheurs sud-coréens les ont rejoints pour protester eux aussi contre le plan, qui doit débuter vraisemblablement cet été.Les dix législateurs ont alors annoncé avoir fait un déplacement dans l’archipel pour transmettre l’opinion défavorable de la majorité des sud-Coréens. Et de critiquer le gouvernement de Fumio Kishida de préparer l’opération controversée en s’appuyant seulement sur le rapport « déraisonnable » de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), sans même obtenir l’accord de ses propres concitoyens.Ces parlementaires ont ensuite réclamé le traitement des eaux à l’intérieur du Japon, et non pas leur déversement dans le Pacifique, comme l’avaient fait les Etats-Unis et l’ex-URSS après la catastrophe nucléaire de Three Mile Island et celle de Tchernobyl, survenues respectivement en 1979 et en 1986.L’un d’entre eux, le député du Minjoo, Ju Chul-hyun, a affirmé que le Japon serait le premier pays au monde à se débarrasser en mer des « déchets radioactifs » résultant de l’accident d’une centrale nucléaire et que cela créerait un mauvais précédent.Les pêcheurs sud-coréens ont eux aussi appelé à la suspension immédiate du projet. L’un d’entre eux, Yang Won-taek, a déploré qu’avant même l’exécution du plan, la filière sud-coréenne des produits de la mer soit déjà en proie à la crise.La délégation a également remis une lettre de contestation à l’autorité nippone de régulation du nucléaire, qui a donné son feu vert, et a manifesté aussi devant le siège de la Diète. Elle envisage également de donner une conférence de presse aux journalistes étrangers basés à Tokyo.A Séoul, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a dénoncé un comportement qui nuit aux intérêts nationaux. Dans la foulée, le mouvement présidentiel a exhorté l’opposition à respecter le prestige de l’AIEA et sa place dans le monde.