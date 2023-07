K-Story & Comics in Europe : les sud-Coréens décrochent des contrats de plus de 5 millions de dollars

Photo : YONHAP News

Les entreprises sud-coréennes de bandes dessinées et de contenus narratifs en ligne ont signé des contrats d’un total de plus de 5 millions de dollars en Europe. D’après l’annonce faite hier par l'Agence sud-coréenne des contenus créatifs (KOCCA), à l'issue de l'édition 2023 de « K-Story & Comics in Europe » qui a eu lieu du 4 au 6 juillet à Paris, 15 producteurs sud-coréens de webtoons et de webnovels ont conclu des contrats de vente avec des entreprises européennes pour une valeur totale de 5,27 millions de dollars.« K-Story & Comics in Europe » est une manifestation co-organisée par le ministère sud-coréen de la Culture, du Sport et du Tourisme et la KOCCA, un organisme gouvernemental dédié à la promotion des contenus « made in Korea ». Objectif : rassembler les principaux acteurs sud-coréens et européens dans les domaines des romans, des bandes dessinées ou des jeux vidéo en ligne et de soutenir les exportations de ces derniers sur le marché du Vieux Continent.Lors de cet événement qui s'est tenu dans la capitale française, le studio sud-coréen Toyou's Dream a par exemple conclu un accord de collaboration avec l'éditeur français de bandes dessinées Kotoon pour exporter sa série « Villain to Kill ». Sound Alliance, quant à elle, s'est engagée à fournir ses cinq romans numériques à la plateforme de lecture en ligne française Neovel.La KOCCA prévoit d'organiser des événements de même nature en Amérique du Nord et en Allemagne dans le courant du second semestre de cette année.