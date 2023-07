Coup d’envoi à Djakarta d’une série de conférences ministérielles liées à l’Asean

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie de neuf des dix pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) et des Etats littoraux du Pacifique se retrouvent aujourd’hui à Djakarta, la capitale de l’Indonésie, pour une série de conférences annuelles qui se poursuivront jusqu’à vendredi. Au menu des discussions la question birmane, celle de la mer de Chine méridionale ou encore le plan de déversement en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon.Le sud-Coréen Park Jin prendra part à quatre réunions : celle entre son pays et l’Asean, la rencontre entre celle-ci et les trois principaux pays de l’Asie du Nord-est : la Corée du Sud, la Chine et le Japon, le Forum régional de l’Asean (ARF), ainsi que le sommet de l’Asie orientale. L’occasion pour le ministre sud-coréen de présenter la stratégie indopacifique de l’administration de Yoon Suk-yeol et d’échanger sur la coopération avec les membres de l’Asean et la situation régionale et internationale.Il est aussi évoqué la possibilité pour Park de tenir un tête-à-tête avec ses homologues japonais et chinois.Selon les médias locaux, la participation de la ministre nord-coréenne Choe Son-hui à l’ARF, dont le pays communiste est aussi membre, n’est pas encore décidée. Ce forum s’est tenu en visioconférence en 2020 et 2021 du fait de la pandémie de COVID-19 et en présentiel l’an dernier. Pour le royaume ermite, son ambassadeur en Indonésie et auprès de l’Asean, An Kwang-il, était présent à ces trois rassemblements à la place de son chef de la diplomatie.