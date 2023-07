Droits humains : de jeunes transfuges nord-coréens se réunissent à Washington

Photo : YONHAP News

Le Comité pour les droits de l’Homme en Corée du Nord (HRNK), une ONG basée à Washington, a organisé hier une « assemblée générale de jeunes transfuges nord-coréens ». Avec pour enjeu de leur faire exprimer leurs opinions et avis dans le processus d’élaboration de la politique relative aux droits humains au nord du 38e parallèle des gouvernements sud-coréen et américain. Jusqu’à présent, leur voix n’y était pas prise en compte.A cette occasion, ces jeunes réfugiés ont réaffirmé leur détermination de jouer un rôle plus prépondérant qu’actuellement pour améliorer la situation humanitaire dans leur pays d’origine.Dans sa prise de parole, Lee Hyun-seung, conseiller du HRNK et chercheur du « Global Peace Foundation », une autre ONG, également basée dans la capitale américaine, a affirmé que la jeune génération rêvait d’une Corée libre et réunifiée où les habitants nord-coréens pourront eux aussi jouir de la liberté et des droits humains.Plusieurs célèbres jeunes transfuges nord-coréens étaient présents à l’assemblée. Parmi eux, Harry Kim, ingénieur logiciel naturalisé Américain en 2015, Jung Gwang-sung, journaliste de la revue mensuelle sud-coréenne Chosun et l’avocat Lim Chul.