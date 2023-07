Cinéma : les sous-titres en coréen des films nationaux disponibles dans les salles

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les spectateurs auront désormais droit à des projections de films sud-coréens sous-titrés en coréen dans les salles obscures. Le Conseil du film coréen (Kofic) a annoncé aujourd'hui que le nouveau film du réalisateur Ryoo Seung-wan « Smugglers » sortira en salle le 26 juillet avec un sous-titrage en coréen. Cette initiative s'étendra à d'autres œuvres cinématographiques nationales, dont « The Moon » signée Kim Yong-hwa, dont la sortie est prévue en août. Les spectateurs pourront choisir entre les séances avec ou sans le sous-titrage au moment de l'achat de leur billet.Le Kofic a expliqué que le sous-titrage des films nationaux permettra non seulement aux personnes sourdes ou malentendantes, mais aussi à celles ayant des difficultés de compréhension orale en coréen, de mieux profiter des œuvres.C'est la première fois dans le pays que le public se voit proposer une version sous-titrée des films sud-coréens dans leur langue d'origine au même moment de leur sortie en salle. Le sous-titrage pour sourds et malentendants a en effet déjà été introduit sur les plateformes de streaming comme Netflix. Et le service est également disponible pour certaines projections, mais toujours avec un retard d'un mois ou plus.Le Kofic avait mené des discussions depuis octobre dernier avec les grandes chaînes de cinémas, les distributeurs et les associations des personnes en situation de handicap afin de favoriser l'accès de ces dernières aux films en salle, avant de signer un accord de collaboration en ce sens le 5 juillet dernier.