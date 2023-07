Météo : violentes averses sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

Des trombes d’eau se sont abattues ce mardi sur le pays du Matin clair. Les routes ont été parfois inondées entraînant ainsi la formation de géantes et profondes flaques sur la chaussée, rendant la circulation difficile.D’importants nuages de pluie continueront d’ici demain à survoler le territoire en provenance de la mer Jaune, qui sépare la péninsule coréenne et le continent chinois. Ce matin, environ 60 mm de précipitations pendant une heure sont tombées à Icheon et à Yeoju dans la province de Gyeonggi et à Wonju dans celle de Gangwon.Même si les averses s’arrêtent de temps en temps, le ciel reste, quant à lui, très gris et menaçant. Dans ce contexte, Météo-Corée a émis plusieurs avertissements de fortes pluies dans la région métropolitaine, dont Séoul, dans le sud de la province de Gangwon et dans celle de Chungcheong du Sud. Elle prévoit, à partir de cet après-midi jusqu’à mercredi matin, 30 à 70 mm de pluies par heure principalement dans la moitié sud, plus précisément, dans les régions centrales, dans tout le Jeolla et dans le nord de la province de Gyeongsang du Nord.L’ouest du pays sera particulièrement touché par les intempéries entre aujourd’hui et demain. Tout le nord du pays, englobant notamment le Gyeonggi et le Gangwon, observera entre 50 et 120 mm. Plus de 150 mm se déverseront dans le nord de la province du Chungcheong, de celle de Jeolla du Sud et dans la partie supérieure de celle de Gyeongsang du Nord. La zone la plus sous les eaux sera incontestablement le sud du Chungcheong et le Jeolla du Nord avec plus de 200 mm attendus.Les littoraux et l’île méridionale de Jeju seront aussi sujets à ces pluies diluviennes, mais dans une moindre mesure.De plus, Météo-Corée prévoit qu’un front stationnaire persistera, du 13 au 16 juillet, entraînant des épisodes pluvieux plus longs que ceux précédemment traversés. Elle recommande par ailleurs aux habitants de rester vigilants et de se préparer aux potentiels dégâts causés par la mousson.