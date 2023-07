K-Ricebelt : Séoul lance un programme agricole pour l’Afrique

Photo : YONHAP News

Des grains de riz d'origine coréenne seront envoyés en Afrique, confrontée à une crise alimentaire chronique, pour lui venir en aide. Il s'agit d'une variété appelée « Tongil » dont la culture s'est fortement développée en Corée du Sud dans les années 1970, contribuant à la réalisation de l’autosuffisance alimentaire nationale.C’est dans le cadre d'un nouveau programme de développement agricole intitulé « K-Ricebelt », lancé hier, que le pays du Matin clair aidera huit nations africaines à produire du riz pour les populations locales. En effet, le volume annuel de la production de cette denrée alimentaire de base dans ces Etats s'élève à environ 6 millions de tonnes, et près de 1,2 million de tonnes doivent encore être importées pour répondre aux besoins.Le projet sud-coréen a pour objectif d'apporter 10 000 tonnes de semences de riz au continent africain d’ici quatre ans, à commencer par une aide de 2 000 tonnes prévue cette année. Le riz de type Tongil, qui sera utilisé, présente un taux de rendement trois fois plus élevé que celui des variétés africaines existantes. Il devrait ainsi contribuer à améliorer l'autosuffisance alimentaire des pays concernés.La Corée du Sud prévoit également de transmettre son savoir-faire technique en riziculture et de fournir des machines agricoles automatiques aux Etats africains pour leur permettre de développer leur propre industrie. Dans un premier temps, le gouvernement compte aider notamment le Ghana, la Gambie et le Sénégal et étendre progressivement son soutien aux autres nations.