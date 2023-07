Fonds de coopération intercoréenne : le gouvernement entend gérer les dons privés

Photo : YONHAP News

L’amendement de la loi sur le Fonds de coopération intercoréenne a été avalisé aujourd’hui en conseil des ministres. Il doit ensuite être soumis à l’approbation du président de la République et de l’Assemblée nationale dans le courant du mois.Si le Parlement l’adopte, le texte permettra au gouvernement de mettre de côté et de gérer aussi les dons faits par le secteur privé en demandant de s’en servir pour les actions liées à la réunification de la péninsule, et ce pour en faire l’usage ultérieurement.La législation, actuellement en vigueur, ne le lui permet pas. Si les contributions de cette nature ne sont pas utilisées dans une année correspondante, elles reviennent donc automatiquement à l’Etat l’année suivante.Les premiers dons à titre privé remontent à 1992. Cette année-là, des élèves d’une école primaire dans le sud-est de la Corée du Sud avaient collecté 65 000 wons, environ 45 euros, et en avait fait don pour aider le Nord. Depuis, 88 autres donations ont été réalisées et leur montant s’élève à quelque 2,8 milliards de wons, l’équivalent de quasiment 2 millions d’euros.