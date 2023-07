Emploi : le nombre de travailleurs augmente de 333 000 en juin

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux salariés a bondi de 333 000 en juin sur un an pour atteindre 28,81 millions en Corée du Sud. C’est ce qu’a annoncé ce matin l'Institut national des statistiques (Kostat).Seo Woon-joo, cheffe du département des statistiques sociales au Kostat, a expliqué que la tendance haussière du nombre d’emplois se maintenait grâce à la demande des soins de santé et à la multiplication des activités extérieures, mais que la hausse du nombre s’était rétrécie par rapport au mois précédent en raison du recul des activités de construction.Par secteur, les soins de santé et les services de bien-être ont vu leur nombre de personnes nouvellement employées augmenter respectivement de 126 000 et de 116 000. L’hôtellerie et la restauration ont créé, de leur côté, 116 000 nouveaux postes. En revanche, la construction, le domaine des transports et de l’entreposage, ainsi que l’industrie immobilière ont tous subi une décrue.Par tranche d’âge, les nombres de postes pour les plus de 60 ans, les trentenaires et les quinquagénaires ont cru respectivement de 343 000, de 71 000 et de 70 000. Cependant, le nombre d’individus ayant intégré le marché du travail a reculé de 117 000 chez les moins de 20 ans pour le huitième mois de suite. Les quadragénaires ont subi, eux aussi, une baisse pour le douzième mois consécutif.Selon le Kostat, le taux d’emploi a progressé de 0,6 point à 63,5 %. Et celui d'embauche au sein de la population en âge de travailler – de 15 à 64 ans – s'est établi à 69,9 %. Il s’agit d’une hausse de 0,8 point le mois dernier en glissement annuel. Et c’est le niveau le plus élevé depuis l'établissement de ces statistiques.Notons que le nombre de travailleurs avait augmenté de 935 000 en mai 2022 en glissement annuel avant de commencer à décroître. Le chiffre était toutefois monté de nouveau en flèche à plus de 460 000 en mars dernier et reste depuis au-dessus des 300 000.