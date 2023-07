L’Otan demande une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) a appelé la Corée du Nord à procéder à sa dénucléarisation. Réunis mardi pour un sommet à Vilnius en Lituanie, les dirigeants de ses 31 pays membres ont publié un communiqué commun. Dans ce texte, ils ont insisté pour que le royaume ermite renonce de façon complète, vérifiable et irréversible à ses programmes d’armes nucléaires et à tous ses autres programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques.Le texte indique également que l'Otan condamne fermement les programmes d’armes de destruction massive et de missiles balistiques de Pyongyang, qui constituent une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Dans la foulé, les pays constituant l’alliance ont exhorté le régime de Kim Jong-un à revenir au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et à l’accord de garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), et à s’y conformer pleinement. Avant de l'appeler à accepter les propositions de dialogue qui lui ont été présentées par toutes les parties concernées, dont la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon.Par ailleurs, les membres de l'Otan ont affirmé que la Chine affichait des ambitions et menait des politiques coercitives, contraires à leurs intérêts, à leur sécurité et à leurs valeurs. Ils ont poursuivi en indiquant qu'ils sont disposés à interagir avec Pékin de façon constructive pour une plus grande transparence mutuelle, tout en soulignant leur volonté de lutter contre les menaces cyber, spatiales et hybrides, et à d’autres intimidations asymétriques