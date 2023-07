Ambassadeur sud-coréen aux USA : soulever la question des droits de l’Homme en Corée du Nord est une sorte de force de dissuasion

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud aux Etats-Unis a déclaré, mardi, que soulever la question des droits de l’Homme en Corée du Nord serait une autre force de dissuasion contre les mauvais comportements et les provocations successives de Pyongyang. Avant d’ajouter que Séoul consoliderait les efforts de la société internationale en la matière. Ces propos ont été tenus lors d’un séminaire organisé par Heritage Foundation dans le capitale américaine sur le thème de « l’avenir de l’alliance Corée du Sud-USA en Indopacifique ».Quant à la déclaration de Washington, adoptée en avril par les présidents sud-coréen et américain, Cho Hyun-dong l’a définie comme un « avancement significatif du Traité de défense mutuelle entre les Etats-Unis et la République de Corée, signé en 1953 ». Il a estimé que « la fin du régime nord-coréen en cas d’utilisation du nucléaire » formulée par Joe Biden lors du sommet constituait des « propos forts ».A l’approche de la première réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG), prévue le 18 juillet prochain à Séoul, l’envoyé sud-coréen a expliqué que les deux nations partageraient des informations sur l’exploitation d’actifs nucléaires américains en cas d’urgence, et discuteraient de plans communs et de leur mise en place.Le haut diplomate a souligné que le pays du Matin clair respecterait le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et renforcerait sa force de dissuasion basée sur l’arsenal américain, s’écartant de l’option de doter la Corée du Sud de l’arme atomique.