Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé, aujourd'hui, un missile balistique non identifié vers la mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C'est ce que vient d'annoncer l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Au sud du 38e parallèle, la posture de défense a aussitôt été renforcée et l’armée sud-coréenne analyse la nature du projectile avec les autorités militaires américaines.