Grève générale des professionnels de santé : une cérémonie de lancement prévue ce soir

Photo : YONHAP News

Une grève générale des professionnels de santé est annoncée pour demain. Le Syndicat des travailleurs de la médecine et de la santé (KHMWU), qui a initié le mouvement, a annoncé qu'une cérémonie marquant le lancement de cette action collective sera organisée ce soir. L'événement démarrera à 18h partout dans le pays. Dans la capitale, un rassemblement est prévu au centre hospitalier universitaire Ewha-Séoul en présence notamment de la présidente du KHMWU, Na Soon-ja, et de quelque 800 membres de cette organisation.Le KHMWU a fait savoir qu'il entamera une grève générale comme prévu demain à 7h si les hôpitaux et le gouvernement ne présentent pas de propositions concrètes et engageantes face aux revendications des professionnels du secteur. Le syndicat a annoncé que près de 65 000 travailleurs appartenant à ses 127 branches régionales devraient se réunir. Etant donné que les personnels essentiels affectés notamment aux services des urgences et aux blocs opératoires ne participeront pas à l'action collective, leur nombre pourrait être moins important.Les demandes principales du syndicat sont les suivantes : élargir les services intégrés de soins infirmiers, fixer à cinq le nombre de patients soignés par infirmier, établir des critères d’affectation optimale du personnel, éliminer les pratiques médicales illégales ou encore renforcer les services médicaux publics.Créée en 1998, la KHMWU est affilée à la Confédération coréenne des syndicats (KCTU). Elle est composée majoritairement d'infirmiers, mais aussi d'infirmiers auxiliaires, d'aides-soignants ou encore de techniciens médicaux.