Photo : YONHAP News

Pyongyang a lancé, aujourd’hui, un missile balistique non identifié vers la mer de l'Est, située entre les deux Corées et le Japon. C'est ce qu’a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Il s’agit d’une nouvelle provocation balistique en 27 jours. Le dernier tir, rappelons-le, remonte au 15 juin dernier. Dans un communiqué publié hier, Kim Yo-jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen, avait promis d’entreprendre des actions armées si les aéronefs espions américains pénétraient de nouveau dans son espace aérien. Lundi, le royaume ermite avait accusé Washington d'avoir violé celui-ci en faisant voler des avions de reconnaissance stratégique.Tout en restant sur le qui-vive, l’armée sud-coréenne a commencé à analyser la nature du projectile en question avec les autorités militaires américaines.