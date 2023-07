La Corée du Sud et l'Otan signent un programme de partenariats individualisés

Photo : YONHAP News

Le président de la République, en visite à Vilnius en Lituanie, a discuté avec le secrétaire général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) des moyens pour renforcer l’échange d’informations, notamment dans le domaine de la défense. C’est ce qu’a annoncé, hier, le Bureau présidentiel de Yongsan auprès des journalistes.Dans ce cadre, Yoon Suk-yeol et Jens Stoltenberg ont signé un programme de partenariats individualisés (ITPP) qui officialise la coopération entre les deux parties dans onze domaines : la lutte contre le terrorisme, les nouvelles technologies ou encore le partage d’informations militaires, entre autres. Ils ont aussi décidé de tenir régulièrement des réunions sur les affaires d’Etat et militaires, à la fois de niveau opérationnel et de haut niveau.Le numéro un sud-coréen a souligné que la sécurité de l’Atlantique était inséparable de celle de l’Indopacifique. Avant d’ajouter qu’une coopération étroite entre les pays indopacifiques et l’Otan était plus importante que jamais. Son interlocuteur lui a répondu que tous les incidents survenus dans la zone indopacifique et en Europe affectaient le monde entier. Il a fait part de la nécessité de respecter l’ordre international basé sur les normes, en rappelant que la menace de missiles nucléaires nord-coréens avait des répercussions significatives sur les pays membres de l’Otan, voire sur la planète.Aujourd’hui, le chef de l’Etat tiendra un sommet avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida toujours dans la capitale lituanienne, dans le cadre du sommet de l’Otan. Ils devraient principalement discuter du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire de Fukushima.