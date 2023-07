Yoon Suk-yeol tient des discussions bilatérales avec les dirigeants des pays membres de l’Otan

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu mardi une série de réunions bilatérales avec les Premiers ministres norvégien, néerlandais et portugais dans le cadre du sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan) à Vilnius en Lituanie.D’abord, durant la rencontre avec le chef du gouvernement de la Norvège, Yoon Suk-yeol a évoqué la coopération dans divers domaines, dont les énergies renouvelables et la défense. Il a aussi mis l’accent sur une réponse unifiée de la communauté internationale aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang. Jonas Gahr Støre a fait part, de son côté, du souhait de coopérer activement dans l’éolienne en mer, l’hydrogène, les technologies de captage du carbone et la défense.Le dirigeant sud-coréen s’est ensuite entretenu avec le Premier ministre des Pays-Bas au cours du déjeuner. Ils ont évalué que, depuis la visite officielle de Mark Rutte en Corée du Sud en novembre dernier, la coopération bilatérale se renforçait dans la défense, la sécurité, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les centrales nucléaires. Yoon et Rutte se sont accordés à approfondir et élargir la collaboration dans l’industrie des semi-conducteurs afin de stabiliser les chaînes d’approvisionnement mondiales.Enfin, lors de l’échange avec le chef du gouvernement portugais António Costa, ce dernier a dit souhaiter une coopération étroite entre les entreprises des deux nations dans les semi-conducteurs. Yoon a répondu qu’il soutiendrait leur collaboration harmonieuse.