Le futur chef d’état-major américain espère renforcer la coopération Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

La coopération entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon pourrait s'intensifier davantage pour faire face aux menaces de la Corée du Nord, à en croire le candidat au poste de chef d'état-major des armées américaines. Dans ses réponses écrites aux questions de la commission de la Défense du Sénat, soumises pour son audition de confirmation mardi, le général Charles Brown a souligné l'importance de renforcer cette collaboration trilatérale en vue de mieux affronter les défis que posent les menaces nucléaires et balistiques du pays communiste.Pour celui qui commande actuellement l'armée de l'Air américaine, les Etats-Unis possèdent une quantité adéquate de missiles intercepteurs GBI pour faire face aux menaces nord-coréennes actuelles. Il a ajouté que l'adoption prévue de l'intercepteur de nouvelle génération (NGI), ainsi qu’une légère augmentation du nombre de ces armes devraient être suffisantes pour vaincre une attaque limitée de la part du régime de Kim Jong-un ou d'autres Etats voyous.En outre, le haut gradé a affirmé que l'alliance sud-coréano-américaine constitue un des piliers essentiels du système de sécurité nationale des USA en Asie du Nord-est depuis près de 70 ans. Selon lui, cette relation bilatérale a permis non seulement de dissuader des conflits d'envergure avec le royaume ermite depuis 1953, après la fin de la guerre de Corée, mais joue également un rôle indispensable dans la gestion de la dynamique de la sécurité régionale entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine.Enfin, Brown a estimé que l'alliance Séoul-Washington est aujourd'hui d'autant plus importante, vu le nombre sans précédent de tirs de missiles balistiques effectués par Pyongyang depuis l'année dernière.