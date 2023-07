Conflit en mer de Chine méridionale : Blackpink boycotté au Vietnam

Photo : KBS News

Le girls band sud-coréen Blackpink a fait inopinément l’objet d’un boycott commercial au Vietnam, alors que l’agence chargée de l’organisation de son concert prévu à la fin du mois dans le pays suscite des controverses liées à la mer de Chine méridionale.Cet espace maritime est le théâtre de revendications de la Chine, du Vietnam et des Philippines. Pékin a dessiné la soi-disant « ligne en neuf traits » sur ses cartes et affirme qu’environ 90 % de la mer en question lui appartient. Hanoï y a réagi fortement.A l’origine du mouvement du boycott de Blackpink se trouve l’organisateur chinois du concert qui a marqué les îles en mer de Chine méridionale comme des territoires chinois sur son site Internet. Le gouvernement vietnamien a lancé une enquête et certains demandent même d’annuler l’événement. Le concert devrait toutefois se dérouler comme prévu, mais le conflit autour de la mer se répercute largement sur les contenus culturels au Vietnam.