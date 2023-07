Fukushima : des élus sud-coréens donnent une conférence de presse contre le rejet auprès des journalistes étrangers

Photo : YONHAP News

Lors de son troisième jour de déplacement au Japon, la délégation sud-coréenne composée d’élus de plusieurs partis de l’opposition a organisé aujourd’hui une conférence de presse auprès de la presse étrangère à Tokyo afin de protester contre le rejet des eaux radioactives de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima dans l’océan.Les députés ont exhorté le gouvernement nippon de retirer son plan de déverser les eaux contaminées, en le qualifiant de menace grave pour les mers internationales. Ils ont aussi publié un communiqué commun avec huit élus japonais, dont Tomoko Abe du Parti démocrate constitutionnel, la première force de l’opposition nipponne. Dans le texte, ils demandent ensemble un réexamen du projet en faveur des prochaines générations des deux nations.Wi Seong-gon, député du Minjoo, affirme qu’il s’agit d’un incident jamais vu dans l’Histoire qui aura sans aucun doute une influence critique sur la santé et la vie des gens d’aujourd’hui et du futur.Le Japon tente, de son côté, d’apaiser les opinions nationales et internationales dans un contexte où il a terminé les préparatifs pour passer à l’acte avec la Tepco, l'opérateur de la centrale en question. Son ministre de l’Economie, du Commerce et de l’Industrie Yasutoshi Nishimura a rencontré hier Nojaki Desu, le président de l’association de l’industrie de la pêche de Fukushima. Il lui a souligné la nécessité de relâcher les eaux traitées en mer et a promis d’offrir une aide. Toutefois, le représentant des pêcheurs japonais campe toujours sur ses positions et reste opposé à ce plan de déversement.