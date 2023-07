Travail forcé : conférence de presse hier des familles des victimes

Photo : YONHAP News

Les membres des familles des victimes du travail forcé pendant l’occupation japonaise, qui s'opposent au plan gouvernemental d'indemnisation, ont organisé hier une conférence de presse à Séoul. Ils ont réaffirmé ne pas pouvoir accepter le dédommagement par un tiers proposé par l’exécutif et ont également contesté la procédure de consignation au tribunal des indemnités non versées aux victimes, engagée par l'exécutif.Lee, la fille de l'un des anciens travailleurs refusant ce dédommagement a exprimé sa colère. Selon elle, la démarche du gouvernement qui ignore la décision de justice reviendrait à « tuer une seconde fois les victimes déjà décédées ». Le fils d'une autre victime du nom de Jung a, quant à lui, souligné que « la responsabilité de présenter des excuses et de procéder à la compensation incombe à Tokyo et aux sociétés japonaises incriminées ».Pour rappel, face à l'inexécution par les entreprises nippones de l'ordre d'indemnisation émis par la justice sud-coréenne en 2018, Séoul a décidé en mars de dédommager lui-même les victimes du travail forcé via une fondation publique. Sur les 15 plaignants concernés, quatre ont refusé de recevoir cet argent.Les demandes de consignation des indemnités présentées par l’exécutif n'ont cependant été acceptées par aucun des tribunaux. Mais, le gouvernement n’entend pas reculer.Le ministère des Affaires étrangères a affirmé que le rejet de ces demandes résulte de l'avis des agents en charge du processus, et non pas de la décision des tribunaux. Avant d'ajouter qu'il poursuivra sa procédure de contestation.Par ailleurs, un mouvement de solidarité parmi les citoyens a permis de récolter à ce jour plus de 270 millions de wons, soit 190 000 euros, en faveur des victimes.