JCS : le missile balistique de longue portée nord-coréen parcourt environ 1 000 km

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le missile balistique de longue portée que la Corée du Nord a tiré ce matin vers 10h à un grand angle avait parcouru près de 1 000 kilomètres avant de tomber dans la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Au Japon, le ministère de la Défense a pour sa part fait savoir que le projectile en question avait volé à une hauteur maximale de 6 000 kilomètres pendant 74 minutes, avant de chuter dans la zone économique exclusive japonaise, à 250 kilomètres à l’ouest de Hokkaido.Les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser les spécifications de l'engin en question.Actuellement en Lituanie pour le sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (Otan), le chef de l'Etat sud-coréen Yoon Suk-yeol a présidé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale (NSC) à distance. Il a souligné que Pyongyang devrait payer le prix pour ses actes illégitimes. Avant d’ordonner de renforcer la capacité d’exécution de la force de dissuasion à travers la réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG), prévue le 18 juillet prochain à Séoul.Pour rappel, le dernier tir de missile balistique de longue portée effectué par le royaume ermite remonte à avril dernier. Et sa provocation d’aujourd’hui intervient après que l’influente sœur de l’homme fort de Pyongyang, Kim Yo-jong, a accusé Washigton d’avoir violé son espace aérien. Elle avait promis d’entreprendre des actions armées si les aéronefs espions américains réapparaissaient.