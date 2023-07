Corée-EAU : dialogue sur le renforcement de la coopération de défense

Photo : YONHAP News

Entre la Corée du Sud et les Emirats arabes unis (EAU), les discussions diplomatiques se poursuivent. Le vice-ministre sud-coréen de la Défense Shin Beom-chul s’est entretenu hier avec son homologue Mattar Salem Ali Al Dhaheri, à Abu Dhabi. Au programme de cette rencontre : la coopération dans le domaine de la défense et l’exportation d’armements.Lors de cet échange, le haut représentant sud-coréen a partagé son ambition de promouvoir l’exportation d’armements et a encore une fois mis l’accent sur l’excellence des produits « made in Korea », notamment le missile de moyenne portée Cheongung (M-SAM) II. Les deux côtés ont également fait savoir que le renforcement de leur collaboration ne s’arrêtera pas là et que celui-ci s’étendra dans le domaine du cyber et de l’espace, notamment.Les thèmes de la défense nationale et de l’industrie de l’armement ont déjà été abordés entre les deux partenaires, notamment lors de la visite d’Etat de Yoon Suk-yeol aux EAU en janvier dernier et d’une réunion ministérielle en février dernier à Séoul.Rappelons qu’en 2011, l’unité sud-coréenne Akh a été déployée dans le pays du Moyen-Orient pour soutenir les entraînements militaires et ainsi former des troupes d’élites locales à la demande d’Abu Dhabi. Il s’agit d’une opération symbolique qui représente la coopération militaire entre les deux nations.Le dialogue de mardi ne devrait que renforcer leur coopération mutuelle.