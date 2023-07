Tourisme au mont Geumgang : les entreprises demandent à Séoul de dédommager leurs pertes

Photo : KBS News

Les firmes sud-coréennes, qui ont subi des dégâts suite à la fermeture du complexe touristique au mont Geumgang, situé en Corée du Nord, ont demandé aujourd’hui au gouvernement et au Parlement d’établir une loi spéciale pour compenser leurs dommages.Choi Yo-shik, le président de l’association des entreprises d’investissement au mont Geumgang, a affirmé que l’exécutif devait couvrir les dégâts. Les raisons : la coopération économique entre les deux Corées semble loin d’être relancée et c’est Séoul qui a suspendu le projet touristique.Le gouvernement sud-coréen a déjà compensé jusqu’à 45 % du montant des dégâts justifiés, d’une valeur de moins de 3,5 milliards de wons, l’équivalent de 2,46 millions d’euros. Les entreprises réclament toutefois le remboursement du montant total des investissements et la remise de dettes. Cependant, un officiel du ministère de la Réunification a estimé que cette question devrait être traitée de manière prudente, compte tenu de l’équilibre des dédommagements entre les sociétés et de la situation des autorités financières.Pour rappel, les visites touristiques aux montagnes de diamant ont été arrêtées après qu’une touriste sud-coréenne a été tuée par balle par un soldat nord-coréen en juillet 2008.