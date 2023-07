Météo : journée de répit avant le retour du jangma

Photo : YONHAP News

Ce mercredi est synonyme de journée de répit pour les habitants du pays du Matin clair. La veille, des averses torrentielles ont frappé tout le pays et demain, Météo-Corée prévoit le retour en force du jangma jusqu’à mardi prochain, au moins.Aujourd’hui, Mère Nature s’est donc considérablement calmée, même si quelques précipitations ont eu lieu un peu partout sur le territoire. Le ciel était très couvert et le temps assez humide. Le mercure a, pour sa part, affiché plus de 30°C dans de nombreuses villes : Séoul, Gangneung, Daejeon, Daegu ou encore Gwangju.Jeudi et vendredi, les parapluies, les imperméables et les bottes de pluie seront plus que nécessaires pour tenter de rester sec. En effet, plus de 200 mm sont attendus dans la province de Gangwon et dans le nord de celle de Chungcheong du Nord et 250 mm notamment dans la région métropolitaine, dont Séoul.