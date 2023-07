Pyongyang confirme avoir tiré un ICBM de type « Hwasong-18 »

Photo : YONHAP News

Au lendemain de sa nouvelle provocation, la Corée du Nord a confirmé avoir testé hier, le Hwasong-18, un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, avec photos à l’appui. Il s’agissait du deuxième lancement de ce projectile depuis avril.Selon les médias d’Etat, dont le Rodong Sinmun, le journal officiel du Parti des travailleurs au pouvoir, l’engin a atteint une altitude maximale de 6 648 km. Il a parcouru 1 001 km pendant 74 minutes et 51 secondes, avant de frapper, avec succès, la zone cible en mer de l’Est, située entre la péninsule et l’archipel japonais.Kim Jong-un a supervisé le tir sur place. Le jeune dirigeant a alors promis de « poursuivre une plus forte offensive militaire jusqu’à ce que les ennemis reconnaissent leur politique hostile stérile à l’égard de son pays comme un échec honteux et l’abandonnent ».Les médias ont, quant à eux, mis en avant que le lancement d’hier s’inscrivait dans le cadre du renforcement du droit légitime à l’autodéfense pour protéger la sécurité nationale et la paix régionale contre la guerre nucléaire, et pour contrer « l’agitation militaire » des forces ennemies.