Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida se rencontrent en Lituanie

Photo : YONHAP News

En visite à Vilnius pour participer au sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan), le président sud-coréen et le Premier ministre japonais se sont rencontrés hier en tête à tête.Lors du sommet, Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida ont discuté entre autres du projet de rejet des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima dans l’océan. Le chef de l’Etat a demandé à son interlocuteur de faire participer des experts sud-coréens au processus de surveillance du déversement. Le dirigeant nippon lui a répondu que son pays ferait tout pour garantir la sûreté du plan, avant de promettre de ne réaliser « aucun rejet » qui n'affecte la santé et l'environnement des nations voisines. »A Séoul, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) s'est félicité de ce face-à-face, qui « confirme la volonté mutuelle de restituer les relations bilatérales ». Le porte-parole du mouvement présidentiel a ainsi indiqué que le sommet en Lituanie, le sixième déjà entre les deux leaders, prouvait le bon déroulement de « la diplomatie de navette entre Séoul et Tokyo » et donnait des résultats satisfaisants au sujet du rejet des eaux contaminées de Fukushima.En effet, le président Yoon a demandé au Japon, en plus de garantir la participation de spécialistes sud-coréens au suivi du projet nippon, de partager en temps réel les informations liées à sa surveillance.Yoon Hee-seok en a alors profité pour appeler les partis de l'opposition d'arrêter les polémiques inutiles avant d'annoncer le soutien total du PPP au gouvernement.Par ailleurs, Yoon Suk-yeol a mis en avant que le sommet à Vilnius, qui traitait de nombreux thèmes tels que l'économie, la technologie et la sécurité, a permis une collaboration bilatérale diversifiée tournée vers l'avenir.