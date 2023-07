Tir d’ICBM nord-coréen : Washington et l’Onu condamnent fermement Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les réactions se multiplient après un nouveau tir d’essai d’ICBM nord-coréen.Aux Etats-Unis, la Maison blanche l’a condamné fermement dans un communiqué publié par son Conseil de sécurité nationale (NSC). Le porte-parole de celui-ci, Adam Hodge, y a précisé que l’équipe de sécurité nationale de Joe Biden était en train d’évaluer la situation avec ses alliés.Le département d’Etat a de son côté affirmé que son patron s’entretiendrait sur la réponse à donner à Pyongyang avec les pays alliés et partenaires, en marge de sa présence aux conférences liées à l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean), qui se tiennent en ce moment à Djakarta, la capitale de l’Indonésie.Le secrétaire général des Nations unies a lui aussi dénoncé la nouvelle bravade du royaume ermite dans un communiqué. Dans la foulée, Antonio Guterres a une nouvelle fois exhorté le régime de Kim Jong-un à honorer les obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité de son organisation.Actuellement en visite aux USA, le président du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a, quant à lui, souligné la nécessité de durcir encore les sanctions internationales contre le Nord afin de l’empêcher de multiplier ses provocations, avant d’ajouter que c’est la solution la plus importante pour préserver la sécurité planétaire. Kim Gi-hyeon a tenu ces propos lors d’une rencontre avec les députés américains qui soutiennent la Corée du Sud.D’après la formation présidentielle, le coordinateur du NSC pour l’Indopacifique a organisé hier un briefing sur le lancement du projectile nord-coréen d’hier pour son chef et sa délégation. A cette occasion, Kurt Campbell a détaillé que l’engin avait atteint la plus haute altitude jamais enregistrée auparavant avec un temps de vol relativement long. Il a alors redouté que le missile puisse être lancé n’importe quand, n’importe où sur le territoire nord-coréen, si le combustible solide est utilisé.