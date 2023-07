Fukushima : Yoon demande à Kishida de faire participer des experts sud-coréens à la surveillance du projet de déversement

Photo : YONHAP News

Lors du sommet tenu hier avec le Premier ministre japonais, le chef de l’Etat sud-coréen a donné de nouveau la priorité à la santé et à la sécurité de ses concitoyens à propos du plan de rejet des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima dans l'océan. Yoon Suk-yeol a notamment présenté les demandes de Séoul en la matière dont la participation d’experts sud-coréens au processus de surveillance du déversement.La rencontre bilatérale, la quatrième de l’année entre les deux dirigeants, a été organisée à Vilnius en Lituanie où s'est déroulé le sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) les 11 et 12 juillet.Ce tête-à-tête d'une demi-heure a bien évidemment été dominé par le dossier des eaux radioactives de Fukushima. Le président Yoon a ainsi demandé à son interlocuteur le partage en temps réel des informations liées au déversement et la participation de spécialistes du pays du Matin clair au processus de surveillance de cette opération. Il a également exigé l'arrêt immédiat du rejet au cas où la concentration de substances radioactives dans les eaux à libérer dépasse les normes.De son côté, Fumio Kishida a évoqué le rapport final de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) qui a récemment approuvé la conformité du plan japonais aux normes internationales, avant de s'engager à ne procéder à aucun rejet qui puisse nuire à la santé et à l'environnement. Il a également promis de stopper immédiatement ce plan en cas de taux radioactif non conforme aux standards.Cependant, le chef du gouvernement nippon n'a donné aucune réponse aux demandes du dirigeant sud-coréen sur le partage des informations et la participation d’experts sud-coréens à la surveillance du déversement.Après ce face-à-face, Yoon Suk-yeol s'est envolé pour la Pologne, afin de tenir un sommet avec son homologue polonais Andrzej Duda. Les deux présidents se pencheront sur la collaboration bilatérale dans l'industrie de la défense, les centrales nucléaires et la chaîne d'approvisionnement. La participation des entreprises sud-coréennes à la reconstruction de l'Ukraine sera également discutée, la Pologne étant considérée comme le pôle des travaux de cette initiative.