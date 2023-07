NDAA 2024 : le Sénat américain demande des conditions à satisfaire pour transférer l’Opcon à Séoul

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Sénat doit voter la proposition de loi de défense nationale 2024, la fameuse NDAA, ou « National Defense Authorization Act ». Avant cela, son contenu a été rendu public hier.Selon ce texte, la Chambre haute estime qu’afin de prendre le dessus sur la Chine dans leur concurrence stratégique, les USA doivent poursuivre leurs efforts pour renforcer leur alliance militaire dans l’Indopacifique.Sur la Corée du Sud, la législation propose de maintenir au niveau actuel le nombre de GIs présents dans cette partie sud de la péninsule et de reconfirmer l’engagement américain pour la dissuasion élargie la protégeant en utilisant toutes les capacités de défense. A l’heure actuelle, près de 28 500 soldats américains y sont stationnés. Il s’agit d'une recommandation identique à celle faite dans la NDAA 2023.Nouveautés : il est demandé à l’administration de Joe Biden de soumettre au Congrès un rapport sur la question du transfert, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon) dans un délai de 180 jours après l’établissement de la loi. Et dans ce compte rendu, il faut détailler les conditions que l’armée sud-coréenne doit satisfaire pour le récupérer et évaluer aussi l’état actuel des choses.Toujours concernant ce contrôle, le texte précise que l’exécutif doit signaler au Congrès son passage à Séoul, au moins un mois à l'avance.