Début de la grève générale du syndicat des travailleurs de la santé et de la médecine

Photo : YONHAP News

Comme il l’avait prévenue, le syndicat des travailleurs de la santé et de la médecine (KHMU) a entamé aujourd’hui une grève générale de deux jours. Il compte pas moins de 85 000 adhérents, pour la plupart des auxiliaires médicaux comme les infirmiers, leurs assistants ou encore les techniciens de laboratoire, et non des médecins.Cette fois, la mobilisation doit être suivie par quelque 45 000 d’entre eux.Le KHMU revendique depuis longtemps de généraliser l’intégration des services rendus par les infirmiers et les aide-soignants, ce qui permettra aux patients hospitalisés de ne plus demander à leurs membres de famille de s’occuper d’eux, ni d’embaucher du personnel à cet effet. Le syndicat réclame aussi l’augmentation des professionnels de santé et la séparation claire des tâches de chaque métier.Hier soir, la veille du mouvement, un événement préalable a été organisé dans tout le pays. Et en cette première journée, les grévistes doivent se rassembler à Séoul.Si les membres du syndicat des cinq principaux hôpitaux de la capitale ne participent pas au débrayage, ceux des autres établissements importants y prennent part. En conséquence, dans certains d’entre eux, de nombreuses opérations doivent être déprogrammées.Le gouvernement suit de très près l’évolution de la mobilisation, en la jugeant déraisonnable, d’autant que celle-ci risque de mettre en danger la vie et la santé des patients.