La ville de Séoul augmente les tarifs des transports en commun

La ville de Séoul a approuvé hier l'augmentation des tarifs des transports en commun. Une première hausse en huit ans et un mois.A partir du 12 août prochain, le prix pour les bus bleus et verts qui circulent dans la capitale, actuellement à 1 200 wons, soit 85 centimes d’euro, sera de 1 500 wons, une somme équivalente à 1,06 euro.Le tarif des bus interurbains et de nuit augmenteront, pour leur part, de 700 et de 350 wons, pour atteindre 3 000 wons, soit 2,11 euros, 2 500 wons, soit 1,76 euro, respectivement.La municipalité relèvera également le prix du ticket de métro de 300 wons, mais à deux reprises, autrement dit de 150 wons à chaque fois. Une décision prise pour moins peser sur le portefeuille des citoyens et mener des consultations avec la province de Gyeonggi et la ville d’Incheon, avec qui elle partage les lignes.Le tarif de base du métro sera donc à partir du 7 octobre prochain de 1 400 wons, une somme équivalente à 98 centimes d'euro, sans prendre en compte la deuxième majoration de 150 wons prévue l'année prochaine.La réduction pour les jeunes sera toujours maintenue, tout comme le rabais pour les passagers matinaux et les tarifs forfaitaires. De plus, le prix appliqué au paiement en espèce, 100 wons plus cher que le paiement par carte de transport, sera ajusté pour supprimer cet écart.