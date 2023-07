Salaire minimum : le montant définitif pour 2024 serait déterminé aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Les négociations collectives se poursuivent pour décider du salaire minimum pour l’année prochaine.Pour ce faire, la Commission chargée de cette rémunération minimale se réunit de nouveau aujourd’hui au complet. Lors de sa dernière conférence plénière, tenue mardi, les représentants des travailleurs et des employeurs ont présenté leur proposition révisée respective, sans pour autant parvenir à un accord.Les premiers ont réclamé une revalorisation de 15,8 %, soit 1 140 wons de l’heure, tandis que les seconds ont fait état d’une augmentation de 1,2 % à 9 740 wons. Les deux parties ne semblent plus avoir l’intention de faire des concessions.Face à cet écart de position, les experts dits d’intérêt commun, recommandés par le gouvernement, pourront intervenir dans les négociations pour présenter un compromis final et cela sera chose faite vraisemblablement ce soir.Si tel est le cas, la commission doit le remettre au ministère de l’Emploi et du Travail. Celui-ci déterminera ensuite le montant définitif d’ici le 5 août.