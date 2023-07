Kia : la fabrication du SUV électrique EV9 lancée aux Etats-Unis au 2e semestre 2024

Photo : YONHAP News

L'EV9, le modèle SUV électrique de Kia, le deuxième constructeur automobile sud-coréen, sera fabriqué à partir du 2e semestre 2024 dans l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis.La société sœur de Hyundai y injectera 200 millions de dollars et 200 emplois seront ainsi créés. EV9 sera le premier véhicule électrique (VE) de Kia à être assemblé aux Etats-Unis et son cinquième modèle produit sur le sol américain, après la berline K5 et les SUV Telluride, Sorento et Sportage.Sean Yoon, président de Kia North America et Kia America, espère qu’EV9 changera la donne, étant donné qu’il sera la voiture la plus sophistiquée du constructeur à être conçue aux USA.De son côté, Brian Kemp, gouverneur de l'Etat de Géorgie, s'est félicité du partenariat de longue date avec l'entreprise du pays du Matin clair, qui représente jusqu'ici plus de 1,9 milliard de dollars et pas moins de 14 000 emplois. Ce qui l'a conduit à désigner, en début de cette année, le 31 janvier comme « la Journée de Kia ».