La BOK gèle son taux directeur pour la 4e fois d’affilée

Photo : YONHAP News

Pour la quatrième fois consécutive, la Banque de Corée (BOK) a décidé de laisser son taux directeur inchangé, à 3,5 %. Elle avait fait de même en février, en avril et en mai.La banque centrale a expliqué ce nouveau gel principalement par l’inflation. Selon elle, si les prix à la consommation continuent de ralentir, ils pourront repartir à la hausse après le mois d’août, pour se situer aux alentours de 3 %. Et le chiffre serait supérieur à la prévision de 3,3 % en ce qui concerne leur indice qui ne prend pas en compte les cours des produits agricoles et de l’énergie, dont les coûts sont fluctuants.L’institution a également indiqué la nécessité d’observer avec une attention particulière la progression inquiétante de la dette des ménages. En conséquence, il est difficile d’abaisser le taux d’intérêt. Elle a dans le même temps affirmé peiner aussi à le relever, l’incertitude grandissant pour le second semestre, et ce en raison de la reprise lente de l’économie chinoise.La BOK a par ailleurs annoncé que sa politique monétaire serait axée sur la stabilisation de l’inflation et qu’elle garderait le cap sur l’austérité pendant encore un certain temps.L’écart maximal des taux directeurs entre la Corée du Sud et les Etats-Unis atteint désormais 1,75 point.S’agissant de la croissance économique pour cette année, la Banque de Corée a maintenu sa prévision de mai, à 1,4 %. Explication à cela : les exportations s’amélioreront, bénéficiant de la remontée des activités de la filière des technologies de l’information.