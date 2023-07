La Corée du Sud enregistre un taux d'immigration net positif en 2022

Photo : YONHAP News

En 2022, davantage de personnes, sud-coréennes ou étrangères, sont entrées en Corée du Sud par rapport à celles qui en sont sorties. Le pays du Matin clair est donc excédentaire en termes de taux d'immigration net.L’Institut national des statistiques (Kostat) fait, chaque année, un bilan des déplacements des individus qui restent au moins 90 jours dans les autres nations que son pays d'origine. Et le bilan de l'an dernier s'est avéré positif, autrement dit, les entrées étaient plus nombreuses que les départs.1 124 000 déplacements ont été recensés, soit 26,8 % de plus sur un an, avec 606 000 arrivées sur le territoire et 518 000 sorties, des chiffres en hausse par rapport à 2021 de 47,4 et de 8,7 % respectivement.Ce bilan, maintenu positif depuis 2005, s'est inversé en 2021 en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, avant de retrouver un an plus tard sa tendance habituelle. Selon le Kostat, l'arrivée des ressources humaines étrangères s'est accrue suite à l'amélioration pandémique et à la levée des restrictions des voyages internationaux.Concernant les sud-Coréens, les sorties ont été plus nombreuses que les entrées, avec un écart d'à peu près 80 000 personnes, soit 57 000 de plus qu'il y a un an. Les jeunes d'une vingtaine d'années y ont représenté la plus grande part avec 38 000 départs.Quant aux étrangers, le nombre d'arrivées a atteint 192 000, soit une hausse de 87 %, alors que 19 000 ont quitté le pays du Matin clair, enregistrant ainsi une baisse de 7,1 %. 168 000 étrangers, dont environ la moitié est d'origine chinoise, vietnamienne ou thaïlandaise, ont donc rejoint le territoire sud-coréen.Au sujet des raisons de leur séjour, le travail a représenté un tiers, alors que les études et stages ont affiché 21,5 %. Les réponses « résidence permanente » et « migration par mariage » ont occupé 12,7 %.