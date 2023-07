Allocation chômage : le pouvoir cherche à baisser ou supprimer le montant plancher

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, et le gouvernement entendent réformer l’allocation chômage. Selon eux, cette aide au retour à l’emploi est versée « trop facilement » et son montant est « élevé ». D’où son surnom « la prestation sucrée comme le sirop » en référence à sa prononciation similaire à celle du mot coréen signifiant le chômage.Une députée du PPP, Lim Lee-ja, a affirmé hier que le montant élevé de l’indemnisation faisait perdre à ses bénéficiaires toute raison de rechercher activement du travail. Avant d’ajouter que le nombre de personnes qui reprennent un emploi pendant cette période est en baisse.D’après le gouvernement, certains d’entre eux s’achètent même des produits importés à des prix exorbitants et voyagent aussi à l’étranger.Afin de tenter d’y mettre fin, le pouvoir compte réencadrer ou supprimer le montant plancher. Il a aussi décidé de durcir les sanctions contre les faux bénéficiaires.Le Minjoo n’a pas tardé à réagir. La principale force de l’opposition a dénoncé une dégradation. Les deux centrales syndicales du pays, la KCTU et la FKTU, se sont elles aussi indignées.