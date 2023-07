Yoon Suk-yeol entame une visite officielle en Pologne

Photo : YONHAP News

Le président de la République a achevé hier, heure locale, son voyage de trois jours à Vilnius, la capitale de la Lituanie, où il a notamment pris part au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (Otan). Ce même jour, Yoon Suk-yeol et son épouse se sont dirigés vers la Pologne, leur deuxième et dernière destination.Ce jeudi, le chef de l’Etat sud-coréen sera reçu par son homologue Andrzej Duda pour un tête-à-tête. Avec au centre des discussions : le renforcement de la coopération entre leurs pays dans les domaines stratégiques comme l’armement et les centrales nucléaires.Le président Yoon rencontrera aussi les chefs des entreprises sud-coréennes qui doivent participer à la reconstruction de l’Ukraine, ainsi que des hommes d’affaires des deux nations.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé qu’à l’occasion du déplacement de son locataire, Séoul et Varsovie devraient conclure plusieurs dizaines de mémorandums d’entente sur les industries de pointe et les infrastructures.