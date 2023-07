Météo : la Corée du Sud entre dans une période de jangma intense

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair vont devoir vivre quelques jours avec la pluie. En effet, la Corée du Sud est entrée dans un long et intense épisode de mousson. De ce jeudi jusqu’à au moins mercredi prochain, d’après Météo-Corée, les averses abondantes ne cesseront de tomber.Aujourd’hui, de grandes quantités d’eau se sont déversées sur tout le territoire. 30 à 80 mm par heure sont attendus dans de nombreuses zones du pays, notamment dans la région métropolitaine et le centre. Et les prévisions pour les deux prochains jours, jusqu’à samedi donc, sont éloquents.De 100 à 150 mm dans le nord de la province de Gyeonggi, plus de 200 mm dans celle de Jeolla du Sud, plus de 300 mm dans une grande partie du Gyeonggi et dans le Gangwon. A noter que le littoral de ce dernier sera nettement moins concerné par les intempéries, de 50 à 150 mm. La région la plus durement touchée par cette période de jangma sera le Jeolla du Nord et le Chungcheong du Sud, avec plus de 400 mm de précipitations.Dans ce contexte, l’agence météorologique alerte les habitants sur plusieurs points : se préparer aux glissements de terrain et éviter de marcher sur les plaques d’égout. Ces dernières pourraient, en raison du surplus d’eau inhabituel, se dérober sous les pieds des passants.Concernant les températures, une légère baisse a été recensée due en grande partie au temps pluvieux. Le mercure n’a pas dépassé les 30°C dans l’ensemble du pays du Matin clair.