Et de trois. Les indices de la Bourse de Séoul poursuivent leur bonne série. Pour la troisième séance de suite, le Kospi et le Kosdaq terminent dans le vert. Le premier, l'indice de référence, grimpe de 0,82 % et clôture ce jeudi à 2 595,72 points. Le second, celui des valeurs technologiques, progresse, quant à lui, de 1,54 % et finit la journée à 893,46 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce de nouveau face à la monnaie européenne et au billet vert. A la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 420,43 wons (-1,47 won) et le dollar américain 1 274,50 wons (-14,50 wons).